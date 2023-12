"Il 2-0? Quando si prende gol, si può sempre fare meglio. La sensazione è che stavamo prendendo campo prima del loro raddoppio, con due palle gol, speravamo nel pareggio. L'Inter ha tantissime soluzioni, è veramente complicato affrontarla. Dopo la magia di Arnautovic e l'espulsione (di Banda, ndr) la partita si è compromessa". Lo ha detto Andrea Tarozzi, allenatore in seconda del Lecce, parlando con Sky Sport dopo la sconfitta con l'Inter.

Il salto di qualità del Lecce.

"Siamo giovani, oggi abbiamo trovato una squadra che è tre anni avanti a noi a livello di lavoro. Siamo soddisfatti della prestazione, nel secondo tempo abbiamo cercato di prenderli addirittura più alti. Le giocate hanno spostato la partita dalla loro parte".

Volevate giocarvela a viso aperto?

"Come ogni partita. Non volevamo concedere troppo all'Inter, anche se è molto complicato. Hanno avuto tante palle gol, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. A centrocampo abbiamo provato a pareggiare la loro qualità, ma sono stati migliori loro".

Vi manca peso in attacco?

"Vedendo le ultime partite, penso che abbiamo prodotto di più delle squadre che hanno affrontato l'Inter ultimamente, anche più del Bologna che ha vinto mercoledì. Abbiamo avuto le occasioni, 2-3 non siamo riusciti a sfruttarle, penso a quelle di Strefezza e Rafia. Peccato perché abbiamo impostato la gara nella maniera che volevamo".