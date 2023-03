"I tempi di questa vicenda - quella legata alla trasferta per i leccesi e la vendita dei biglietti per il settore ospiti - sono stati questi: Il Tar ha rigettato la richiesta della Prefettura di Milano che aveva chiesto la revoca del decreto. Trasferta quindi aperta ed è ripartita la vendita dei tagliandi per il settore ospiti" ha spiegato il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. "Allo stato attuale i biglietti già venduti per il settore ospiti sono 4.361. Per quei 345 tifosi che hanno chiesto il rimborso, come previsto, entro le ore 14 dell'1 marzo, i loro titoli sono annullati e quindi rimborsati - continua -. Se lo desiderano possono acquistare un nuovo tagliando. Gli 838 che hanno chiesto il rimborso dopo tale orario, la loro richiesta non è nè processata nè annullata, possono andare regolarmente allo stadio. Rispetto alla vicenda, mi dispiace che tanti altri tifosi avrebbero potuto partecipare, ma per incertezza non ci saranno. Noi abbiamo fatto il massimo per sostenere e difendere la posizione dei nostri tifosi al Tar. Non è necessario un ulteriore commento, basta leggere il decreto di questa mattina che è stato puntale e preciso, dove si evince anche la bellezza dell'intera tifoseria. Non faccio commenti, invito solo a leggere il decreto. Oggi il Tar dà a noi tutti un'opportunità: quella di vivere la trasferta di San Siro in modo libero e senza restrizioni. È un'opportunità che va colta a tutti i costi, immagino che i nostri settori saranno ovunque, non solo nel settore ospiti, invitando tutti alla massima responsabilità e di dare seguito alle belle motivazioni del Tar, stando vicino alla squadra con numeri da grandissimo club".