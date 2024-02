Dopo il ko incassato in casa del Torino, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, prossimo avversario dell'Inter in campionato, è intervenuto ai microfoni de il Quotidiano di Puglia, avanzando lamentele a proposito dell'arbitraggio della sfida contro la squadra di Juric: "L'arbitro e il VAR si sono persi un rigore nettissimo quando il portiere granata è franato sul nostro Piccoli. Io sono assolutamente scocciato, era rigore netto, sono sicuro. Come sono sicuro che magari adesso si troveranno interpretazioni, regole, per dire che non lo era. Ma sottolineo che il penalty era assolutamente certo, netto".

Sui vari episodi della gara ha detto:

"Ed in una partita nella quale gli episodi si facevano decisivi, con il portiere che colpisce il nostro attaccante, e che avrebbe fatto finire in altro modo il primo tempo, l'interpretazione dell'arbitro e del VAR ha lasciato il segno. Ripeto, adesso magari si ricorrerà a certe interpretazioni ad-hoc, ma io sono certo di quello che dico. Non possiamo essere più forti di episodi decisivi".

Il rosso a Pongracic:

"L'espulsione ci poteva stare, anche se sono stati due gialli magari un po' troppo fiscali".