Avvio di campionato decisamente in salita per il Lecce che, dopo la batosta incassata per mano dell'Atalanta a domicilio, sabato sera è atteso dalla sfida più difficile sulla carta, in casa contro l'Inter. Un ostacolo altissimo che, però, non spaventa Ylber Ramadani: "Sono i campioni d'Italia e sono una squadra forte, ma non andremo a San Siro in gita, cercheremo di conquistare un risultato utile", le parole del centrocampista albanese in conferenza stampa.