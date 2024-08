In casa Lecce nel pre-partita ha parlato Antonino Gallo: "Contro l'Atalanta brutta batosta per tutti quanti, oggi giochiamo contro i campioni in carica e ci teniamo a far bene. Ci vuole coraggio e personalità, non voglio vedere i miei compagni impauriti nelle giocate. Dobbiamo mettere in campo personalità e spensieratezza. Il mister ci ha detto che ci vuole equilibrio nelle due fasi".