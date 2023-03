"L’ho rivisto un paio di volte, questa qua non si prende. Quando mi sono girato ho visto che era finita lì e che non era colpa mia, ha fatto un gran gol. Questa volta non potevo fare nulla (ride, ndr)". È il commento sul golazo di Mkhitaryan rilasciato da Wladimiro Falcone a DAZN subito dopo Inter-Lecce.

Cosa è cambiato nei portieri italiani? Ora ne spuntano tanti.

"Penso che il merito vada ai preparatori che ci allenano in settimana, in Italia abbiamo i migliori. Poi sono usciti i vari Vicario, lasciamo da parte Donnarumma che è un’eccezione. Ci stiamo confermando, c’è tanta competizione ma sono contento che l’Italia torna in alto con i portieri".