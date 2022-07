Intervistato da Telerama, il direttore tecnico del Lecce, Pantaleo Corvino ha risposto sul ritorno in Serie A: "Di nuovo con i protagonisti della promozione? Li saluterò e li riabbraccerò. Da quello che mi riferiscono la squadra sta lavorando e soffrendo come è normale che sia in ogni ritiro. È il momento in cui si cerca la giusta amalgama e la crescita attraverso il lavoro. Ora vedremo come si trovano i nuovi e vedremo anche quello che c’è da migliorare".