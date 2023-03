Quali aspetti positivi vi portate via da un campo come San Siro? "Nel pre gara aveva detto che serviva una gara straordinaria, ma oggi l’Inter non ha fatto errori nonostante la nostra pressione. Secondo me è stata qui la differenza, ma sono convinto che a questi ragazzi serva nel percorso di crescita. Giocare in questi campi deve essere un’opportunità, oggi sono convinto che ci portiamo via qualcosa".

Dopo il triplice fischio di San Siro, Marco Baroni , tencico del Lecce, viene chiamato davanti alle telecamere di DAZN per analizzare la prestazione dei suoi nella sconfitta contro l'Inter: "Sono gare che ci aiutano crescere, la partita dell’Inter è stata di alto livello dal punto di vista tecnico. Noi abbiamo avuto coraggio, ma nella gestione della palla abbiamo fatto tanti errori e questo ha fatto la differenza. La squadra mi è piaciuta per l’equilibrio. È una sconfitta che ci serve".

Oggi il Lecce sembra avere più consapevolezza.

"Sì, infatti peccato per i due gol perché potevano essere evitabili. La squadra secondo me è riuscita a tenere lontana l’Inter dall’area anche nelle palle inattive, ma sono gare che ci aiutano a crescere. Da questo punto di vista la squadra non delude: c’è da lavorare nella gestione, ma è un percorso che stiamo facendo. La fase offensiva rientra in questa serie di errori, si può gestire meglio l’ultimo passaggio e il cross, ma sono fiducioso".

Quota salvezza?

"Non dobbiamo fare calcoli, ora si torna in casa in una gara complicata. Dobbiamo vivere partita dopo partita".