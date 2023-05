Non scema l'amarezza di Matias Vecino per il ko di Milano con l'Inter arrivato anche a causa di un suo retropassaggio che ha innescato il 3-1 di Lautaro Martinez. "Purtroppo una giornata negativa, molto dispiaciuto per la sconfitta e per l'errore nel finale. Abbiamo sei finali e daremo tutto per arrivare al nostro obiettivo! Tutti insieme! Sempre! Forza Lazio", ha scritto l'ex nerazzurro su Instagram.