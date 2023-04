Intercettato da Sky Sport prima di Inter-Lazio, Igli Tare parla così dell'imminente lunch match di San Siro: "È la settimana decisiva, avremo tre partite difficili e dobbiamo fare punti. In questa settimana si decide un grande pezzo del nostro obiettivo", dice il ds della Lazio.

Tare è indispettito come Sarri per il calendario e per l'orario di questa partita? Ha detto che è tutto apparecchiato per lo scudetto del Napoli.

"Penso che è giusto giocare le partite di prima fascia nei giusti orari, anche per lo spettacolo. Appoggio il suo pensiero ma dobbiamo pensare a noi, perché abbiamo i nostri obiettivi, non al Napoli che vincerà lo scudetto. Cercheremo di vincere per prolungare la festa".

Come ha vissuto Provedel le ore dopo l'errore a Torino?

"Sono cose che succedono, non è solo un errore di Provedel. Il suo errore è stato l'ultimo, ma c'era da fare meglio anche prima del tiro subito. La reazione della squadra è stata abbracciarlo dopo la partita, il ragazzo ha dimostrato le sue qualità".

Il mercato della Lazio dipende anche dalla Champions?

"Penso che il nostro obiettivo non è solo la Champions, ma tenere il secondo posto che sarebbe fondamentale anche per la crescita mentale del gruppo. Migliorarlo sarà difficile, ma dobbiamo mantenerlo. La programmazione continua anche senza la Champions, il progetto deve avere seguito".