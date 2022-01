Lazio, Tare a DAZN: “Evitiamo black-out. Stadi chiusi? Bastava il greenpass”

Le parole del dirigente biancoceleste a pochi minuti dalla partita di San Siro

"Penso che ne abbiamo fatti più con la squadra in questi mesi che con mio figlio in 18 anni. C'è poco da parlare. Siamo una squadra strana, alterniamo grandi prestazioni ad altre che lasciano perplesso come l'ultima in casa, già sotto di due gol in pochi minuti. L'esperienza mi ha insegnato a restare calmo, analizzare e lavorare per uscirne. So che arriverà, non so quando. La città in cui viviamo è molto difficile per fare il nostro lavoro: tutti sanno di calcio. Ci sono critiche corrette ed altre esagerate".