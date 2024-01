La Lazio vuole cambiare decisamente pagina stasera contro il Napoli, chiudendo definitivamente l'amaro capitolo della Supercoppa italiana. Come ammesso candidamente da Maurizio Sarri: "Abbiamo trovato un'Inter super, noi eravamo in edizione minus - ha ammesso il tecnico dei biancocelesti nel pre-partita di DAZN -. In campionato stiamo facendo bene, abbiamo azzerato la sconfitta. Era inutile analizzare una partita che praticamente non abbiamo giocato".