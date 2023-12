Tra il Verona e l'Inter la Lazio ospiterà domani l'Atletico Madrid per l'ultima dell'anno di Champions. Alla vigilia della gara contro i colchoneros, l'allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri ha parlato anche della prossima sfida di campionato contro l'ex allenatore Simone Inzaghi. "La formazione? Non l’ho ancora decisa, sennò che cazz* faccio domani tutto il giorno? Devo arrivare fino alle 21 (ride, ndr). L’unico sicuro è Gila. Castellanos? Non faccio tante valutazioni sulla prossima partita con l’Inter. Domani bisogna aggredire la gara, all’apparenza può sembrare inutile - ha detto il toscano in conferenza stampa -. Quante possibilità ha la Lazio di battere Inter e Atletico? Sono poche, sono due organici nettamente superiori, ma vogliamo giocarci bene le possibilità".

Presentatosi anche ai microfoni di Sky, il tecnico biancocelste ha poi aggiunto:

"Se ho fatto riflessioni pensando alla sfida di domenica con l'Inter? No, nessuna riflessione. Andiamo a rotta di collo verso questa partita".