Ultima fatica per la Lazio prima di tuffarsi nell'avventura della Supercoppa dove in semifinale troverà l'Inter. A Sky, a pochi minuti dal match con il Lecce, ha parlato il tecnico Maurizio Sarri.

Quanto può aver tolto a livello di energie mentali il derby con la Roma?

"Più ne parliamo a più ci toglierà... Dobbiamo essere bravi ad isolarci da tutto e tutti, questa è una delle difficoltà della partita contro una squadra che ci ha sempre creato grandi problemi".

Perché la Lazio fatica sempre contro il Lecce?

"Forse per le caratteristiche di una squadra che ci dà fastidio. Quando si accende ha sempre 10-15 minuti in cui saltano gli avversari con facilità e a noi questo ci dà fastidio".

Come stanno Immobile e Luis Alberto?

"Si sono allenati poco nell'ultimo mese e mezzo. Luis Alberto ha ripreso da poco, spero faccia una fetta di partita.... Immobile ha ripreso ieri e preferirei non rischiare, ma all'occorrenza potrà darci una ventina di minuti, non di più".