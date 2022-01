Lazio, Sarri: “Inter forte e con numeri straordinari, domani servirà coraggio”

Il tecnico biancoceleste: "Basic sta bene, Leiva e Radu possono sostituire Acerbi"

Mattia Zangari

"Domani sarà una gara difficile, vorrei vedere coraggio di affrontare una squadra forte e con numeri straordinari. Giocheremo in uno stadio non semplice, ci vuole coraggio senza retropensieri". Lo ha detto Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, presentando in conferenza stampa il match contro l'Inter in programma a San Siro.

Come sostituisce Acerbi? Giocherà Patric?

“Leiva il centrale lo potrebbe anche fare, mi sembra che al Liverpool ci abbia giocato quasi un anno. L’ha fatto anche a Venezia in uno spezzone di partita. È un ragazzo intelligente. Radu nell’ultimo mese ci ha dato grandi segnali, quindi è giusto prenderlo in considerazione. Radu come terzino ha fatto bene, ma può fare il centrale senza problemi”.

Come sta Basic? E Felipe Anderson?

“Sta bene. Non aveva un problema muscolare, ma un dolore al pube che ora sembra scomparso. Penso sia un giocatore papabile per giocare. Felipe è fenomenale, ma bisogna accettare anche il suo difetto di ridurre in maniera drastica il suo rendimento. La sensazione prima dell’Empoli è che fosse tornare lui al 100%, sia mentalmente che fisicamente. Sarebbe straordinario se riuscisse a limitare i suoi alti e bassi".

Covid e calcio.

"Riguarda la vita di tutti, non solo lo sport. Se questa pandemia è pericolosa, ci dovrebbe essere un lockdown totale; altrimenti si declassa a influenza e si sta a casa con la febbre. Spero solo che non si arrivi allo stadio chiuso perché fa passare la voglia di andare in campo anche a chi come me ha una passione feroce".