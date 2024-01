La Lazio sfiderà il Lecce in campionato prima di volare in Arabia Saudita, dove sarà la protagonista della seconda semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter venerdì 19. Un calendario fitto, senza pause, che non piace per nulla a Maurizio Sarri, il quale non ha nascosto il suo pensiero a margine della vittoria in Coppa Italia contro la Roma: "In questo momento la semifinale che abbiamo conquistato è talmente lontana che non ci interessa neanche - le sue parole a Sportmediaset -. Dopo un derby infrasettimanale, che è catastrofico per le energie nervose, giochiamo stranamente di domenica alle 12:30. Chi ha giocato ieri sera gioca di lunedì.

Questa è un'imboscata che ci ha teso la Lega, a noi il Lecce è sempre rimasto indigesto. Dobbiamo entrare in un certo ordine di idee che domenica è la partita più importante della stagione...".