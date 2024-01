Raggiunto da Sportmediaset dopo il match contro l'Inter, Maurizio Sarri è chiamato a commentare a caldo la prestazione della sua Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana giocata a Riyadh: "La percentuale del 30%? È durata 4 o 5 minuti. La differenza tra noi e l'Inter esiste, i meriti vanno dati. Poi ovvio che non dobbiamo dimenticare anche i nostri demeriti. A livello di alti e bassi abbiamo sempre sofferto certe partite, però mi dà fastidio perdere così. L'Inter ha dimostrato di essere una squadra di grande qualità, ha il centrocampo tra i più forti d'Europa. Diamo i meriti all'Inter ma prendiamoci anche i nostri demeriti che sono tanti".

Cosa vi ha detto Lotito?

"Non era arrabbiato, era deluso come me. Abbiamo fatto una brutta figura e la pensa come me: con l'Inter si può perdere, ma non così".

Oggi è sembrata una Lazio remissiva sin dall'inizio.

"Ho avuto la sensazione che eravamo in ritardo su tutto, anche sugli scivolamenti sugli esterni. Ho visto una squadra che sembrava impaurita, c'era timore a uscire da dietro, abbiamo sbagliato i passaggi semplici quando eravamo pressati. Eravamo molli. La palla sui loro difensori l'abbiamo protetta poco, i mancati scivolamenti sugli esterni e quello dei centrocampisti in orizzontale ci ha messo in una difficoltà atroce. O siamo impauriti o siamo molli mentalmente, penso questo".

Come si fa a tornare la Lazio delle ultime 5 partite?

"In tutte le esperienze negative ci sono insegnamenti, l'ho detto alla squadra. Nei singoli siamo nettamente inferiori all'Inter, per fare le gare contro queste squadre serve qualcosa i più a livello tattico e la motivazione. L'insegnamento c'è, è grosso e va portato avanti".