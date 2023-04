Con lo scontro diretto per la zona Champions tra Inter e Lazio messo in archivio, tocca a Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, analizzare a caldo il lunch match di San Siro davanti alle telecamere di Sky Sport: "Nel momento clou della partita siamo diventati arrendevoli, prendendo gol in maniera morbida. Non mi è piaciuta quella fase della partita, quando l'Inter ci ha urlato addosso siamo diventati arrendevoli. Negli ultimi 20' la sensazione è che eravamo calati sotto tutti i punti di vista, parlo di arrendevolezza".

In questa fase Sarri deve fare anche un po' lo psicologo?

"Ho avuto la sensazione che l'Inter ha un'altra cilindrata rispetto a noi, qundi c'è un percorso lungo per arrivare a questi livelli. L'Inter ha fatto un brutto percorso prima, ma il riscontro è che la strada da fare sia ancora lunga. Parlo di cilindrata mentale e fisica, noi siamo la squadra che corre di più ma se vediamo i picchi di velocità... devo fare il meccanico più che altro".

La Lazio ha subito più della sua media. La doppia sconfitta consecutiva come si argina?

"Per un tratto lungo di partita ho visto la Lazio dentro la partita, abbiamo sprecato dei contropiedi e le palle per il 2-0. Ho visto una squadra che nel momento decisivo si è arresa, questo non mi piace. Bisogna restare lucidi e ripartire da questo, cercando di fare un buon finale di stagione".

Cosa è mancato alla difesa nel gol di Gosens?

"Avevamo tempo di risalire, ma eravamo troppo fuori dalla porta. Dovevamo dare modo a Marusic di stare più lungo, ma la linea in quel momento aveva troppe letture da fare e poi una la si sbaglia. La linea era continuamente esposta e quindi qualche difficoltà viene, anche la fase della discesa sul cross di Lukaku è stata fatta in grande ritardo".

Immobile non era contento della sotituzione. Era una soluzione tattica o è in ritardo?

"Chiaro che non è al massimo della condizione, anche se sta crescendo. Aveva fatto uno spezzone di partita abbastanza lungo, la squadra era in sofferenza e ho provato ad allentare la tensione degli avversari con un giocatore più di palleggio".