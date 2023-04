Nel post-partita ha parlato Maurizio Sarri, guida della Lazio, a DAZN: "Nel primo tempo qualcuno faceva partire la pressione ma veniva seguito poco. Bisognava fare un lavoro di squadra. L'aspetto negativo è che quando la gara è andata in ebollizione siamo stati arrendevoli. Quando l'Inter ci ha abbaiato addosso ci siamo arresi, non va bene e non mi è piaciuto assolutamente. L'Inter ha una cilindrata superiore rispetto a noi, dal punto di vista fisico. Hanno dei picchi di velocità che non abbiamo, il livello è superiore al nostro e dobbiamo lavorare molto per arrivare a quel livello. Per quanto riguarda i picchi di velocità, se trovi un avversario che ha dei picchi sui 35 km/h puoi fare poco. Immobile sta leggermente meglio, ci aspettiamo ancora di più da lui. Penso che l'evoluzione potrebbe essere positiva. Giocatori che non hanno picchi di velocità sono utili alle squadre che hanno il controllo del gioco, che non accelerano negli spazi. Noi avremmo bisogno di qualche accelerazione in più".

Corsa Champions avvincente. Serve una cilindrata mentale diversa?

"Chiaro, dobbiamo coprire anche quel gap. Oggi abbiamo perso palloni banali su un fallo laterale nostro. C'è da crescere, nel finale non siamo riusciti a capire che il 2-1 ci faceva il minor danno perché saremmo rimasti avanti negli scontri diretti".

Sul Napoli.

"Da piccolino ero tifoso del Napoli, provo soddisfazione".