In attesa di capire se potrà scendere in campo da titolare domani contro l'Inter, complice l'infortunio accusato all'inizio della rifinitura odierna, Nicolò Rovella ha inquadrato così, ai microfoni di Lega Serie A, l'avventura della Lazio nella Supercoppa italiana in terra saudita: "Le aspettative sono abbastanza alte, ce la giochiamo con tutti. Speriamo", la battuta del centrocampista della Lazio.