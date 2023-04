Oltre a Robin Gosens, quest'oggi ha dovuto lasciare anzitempo il campo anche il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi, uscito al 51esimo e rilevato da Matias Vecino. Nel dopopartita, ai microfoni di Lazio Style Channel, il medico biancoceleste Fabio Rodia ha spiegato il problema del giocatore: "Cataldi ha subito un colpo molto forte al polpaccio, per questo abbiamo deciso di cambiarlo. Ora faremo gli accertamenti del caso per capire le tempistiche di recupero. Il resto della squadra invece non ha riportato problemi particolari”.