Arrivato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta contro il Lecce, il difensore della Lazio Mario Gila esprime la sua soddisfazione per il successo ma con la mente si proietta già alla gara di Supercoppa di venerdì contro l'Inter: "Una vittoria importante. La continuità è molto buona. Dobbiamo avere pazienza e non dobbiamo avere troppa fiducia. Dobbiamo continuare cosi, perché se lo facciamo bene riusciamo a vincere partite come quella di oggi. La Supercoppa? Possiamo fare un grande torneo. Sono partite difficili, che ci staccano dal campionato. Ma dobbiamo dare il 100%".