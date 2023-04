Dopo il duplice fischio di San Siro, Felipe Anderson commenta così a Sky Sport i primi 45' di Inter-Lazio: "L'inizio non era quelo che volevamo, ma la partita dura 90' e per 90' dobbiamo lottare. Sapevamo che potevamo fare male all'Inter in qualsiasi in momento. Loro erano in partita, ma la Lazio sa soffrire. Abbiamo una grande sfida adesso, il secondo tempo sarà molto difficile ma dobbiamo continuare ad essere solidi in difesa. Possiamo fare male a loro".