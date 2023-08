Primo obiettivo stagionale raggiunto per la Fiorentina, fresca di qualificazione alla fase a gironi di Conference League. Dopo il ko di misura rimediato in Austria, la prossima avversaria dell'Inter in campionato ribalta il Rapid Vienna nel playoff di ritorno: al Franchi passano i viola (2-0) grazie alla doppietta di Nico Gonzalez, decisivo con il rigore realizzato negli ultimi minuti di gioco.