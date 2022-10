Intervistato da DAZN, Christian Kouamé, avversario dell'Inter stasera al Franchi con la sua Fiorentina, ha ricordato la parentesi trascorsa nella Primavera nerazzurra dal febbraio al luglio 2016, esperienza conclusa con 3 reti in 19 presenze complessive e il trionfo in Coppa Italia Primavera: "Ho giocato nel settore giovanile dell'Inter, erano tutti molto bravi e con quei giocatori nessuno avrebbe scommesso su di me. Non avrei mai pensato di essere arrivato così veloce in Serie A". Sull'attaccante più forte della scorsa Serie A: "Per me Leao è stato il migliore nella scorsa stagione, ha fatto un campionato straordinario. Il miglior giocatore della Fiorentina? Bonaventura, con lui scherzo molto. Mi prende spesso in giro dicendo che prima giocava al Milan e ora con Kouamé".