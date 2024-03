Giuseppe Zappella, nuovo allenatore della Juventus Women, ha presentato ai canali ufficiali bianconeri la partita di domani con l'Inter, valida come match di apertura della Poule Scudetto femminile: "Cercheremo di ottenere il massimo da questa Poule Scudetto, a partire dalla sfida contro l’Inter. Giocare contro la Juventus è sempre stimolante per le altre squadre. Il Derby d’Italia è una partita speciale. Sarà una bella gara da giocare, come lo saranno tutte in questa seconda fase del campionato".

Zappella prosegue: "Penso che la Poule Scudetto serva a tutte le giocatrici impegnate per crescere e, di riflesso, anche al movimento calcisitico femminile italiano. C’è assoluto bisogno di tante partite come queste e, di conseguenza, siamo contenti di iniziare questo nuovo cammino e di metterci alla prova con avversarie di assoluto valore. La sfida con le nerazzurre, inoltre, potrà già essere l’occasione per provare a mettere in pratica alcune situazioni che abbiamo provato in settimana. Sarà una bella partita, un interessante banco di prova per noi".