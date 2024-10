Raggiunto da DAZN poco prima di Inter-Juventus, Timothy Weah inquadra così l'imminente big mach di San Siro: "Per me l'ultima partita è stata difficile, ma stasera dobbiamo fare di più per vincere. Con l'Inter è difficile, ma se giochiamo insieme siamo forti. Come proveremo ad arginare i loro esterni? Oggi giocherò contro Dumfries, servirà fare di più in attacco per vincere stasera".