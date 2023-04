Wojciech Szczesny ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Juventus contro il Verona. "La classifica che guardo è un'altra - dice il portiere polacco, avversario dei nerazzurri martedì in Coppa Italia -. Io ci vedo a nove punti davanti all'Inter e al momento a sette punti sulla Lazio. Senza i 15 punti siamo ancora un po' indietro, ma siamo sulla strada giusta per arrivare in Champions anche senza quelli".