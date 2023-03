Wojchech Szczesny è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League tra Friburgo e Juventus. Il portiere polacco ha parlato anche delle ambizioni della squadra bianconera, prossima avversaria dell'Inter, in campionato. "Italiane avanti in Champions? Sono contento, è bello. Lo auguro anche al Napoli. Noi abbiamo vinto all'andata, la Roma anche, è un bel segnale per il nostro calcio. Il prossimo anno vogliamo giocare di martedì o mercoledì, questa è un'opportunità di andare in Champions. Ma credo che anche col -15 possiamo arrivarci tramite il campionato, ci sono le possibilità di giocarla".