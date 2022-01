Juventus in apprensione per Chiesa, si teme una lesione del crociato

Il giocatore non riusciva a camminare quando ha lasciato lo stadio Olimpico

Sembra più grave del previsto l’infortunio subito da Federico Chiesa in occasione di Roma-Juventus 3-4. Stando ai report che arrivano dall’Olimpico, infatti, l’esterno della Juventus ha lasciato lo stadio con evidenti difficoltà nella deambulazione dopo la forte distorsione che lo ha costretto a lasciare il campo. Secondo quanto riportato da DAZN, per il calciatore azzurro si temerebbe anche la lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Una brutta notizia per la Juventus e non solo in chiave Supercoppa contro l'Inter.