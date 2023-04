Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha diramato la lista dei convocati della Juventus in vista del match di Coppa Italia di questa sera contro l'Inter, valido per il ritorno delle semifinali. Niente da fare per Dusan Vlahovic, non convocato a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nel corso della seduta di ieri. Oltre allo squalificato Juan Cuadrado è assente anche l'infortunato Moise Kean.

Questo l'elenco completo:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani;

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli;

ATTACCANTI: Chiesa, Milik, Di Maria, Soulé, Iling-Junior