Vince anche la gara di ritorno la Juventus di Max Allegri che batte il Friburgo e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. A margine del match Federico Gatti ha risposto alle domande di Sky Sport, parlando anche della prossima sfida in campionato contro l'Inter. "Giocare in Europa è stupendo, sono felice. Adesso dobbiamo ricaricare le pile, perché ci aspetta un'altra partita dura in campionato". In mixed zone ha poi aggiunto: "Dobbiamo ritrovare subito le energie perché sarà una sfida durissima, ma mentalmente la vittoria ci aiuterà".