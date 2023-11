Il presidente della Juventus Gianluca Ferrero ha parlato oggi nel corso dell'Assemblea degli azionisti della Vecchia Signora. A pochi giorni dal big match contro l'Inter, il numero uno bianconero fa il punto sulle questioni finanziarie e giudiziarie del club: "Assumo la presidenza dell’Assemblea che si svolge in un’unica convocazione, avremo una parte ordinaria che riguarda il bilancio e una parte straordinaria che riguarda l’aumento di capitale - ha esordito, come riportato da TMW -. Per la parte ordinaria abbiamo al primo punto l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2023, al punto due la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; al terzo punto integrazione del collegio sindacale.

Poi ci sono due procedimenti Consob su redazioni dei bilanci della Juventus non condivisi. I pro forma sono stati pubblicati e abbiamo fatto comunicati stampi, abbiamo ripreso questi pro forma e messi nel fascicolo di bilancio dando massimo informativa a tutti seguendo le richieste della Consob. I temi sono sempre plusvalenza, manovra stipendi e i gentlemen agreement con altre società sul riacquisto di determinati giocatori. Sul bilancio che noi oggi andiamo ad approvare l’impatto del passato, nell’anno del bilancio che andiamo a esaminare, è minimo. Perché parliamo di compravendita di giocatori, l’operazione Dragusin-Cambiaso porta una plusvalenza di 2,5 milioni di euro in quella che è stata una doppia compravendita in cui la Juventus ha dato 3,5 milioni di euro di contropartita monetaria. Il resto sono situazioni del passato che però poi si trascinano nel futuro, prima che si esauriscano gli effetti ci vorranno almeno un paio d’anni".

Sulla Superlega: "Abbiamo espresso le nostre posizioni nei comunicati stampa. Il progetto Superlega era un contratto fra un certo numero di squadre, l’80% è uscito nelle ore successive mentre l’Inter non è mai entrata. La Juventus ha fatto come le altre squadre ossia chiedere di recedere da questo contratto. La decisione finale dovrebbe arrivare il 21 dicembre e a quel punto la Juventus prenderà atto della decisione della massima corte dell’UE e vedremo gli effetti, li valuteremo assieme a tutte le altre squadre”.

Sui procedimenti di Moggi e Giraudo: "Quei procedimenti riguardano le loro posizioni e si rifanno ai fatti del 2006. La società ha difeso la propria posizione e potrà valutare gli impatti dei giudizi solo quando saranno conclusi".

Su Fagioli e Pogba: "Siamo molto dispiaciuti come consiglio, società e singoli per quanto successo. Su Fagioli confermiamo il nostro supporto per il percorso terapeutico e formativo e il rinnovo del contratto va in questa direzione. Su Pogba rimaniamo in attesa per la partenza di questo processo per doping, aspettiamo gli sviluppi, non abbiamo particolari novità”.