Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci analizza così ai microfoni di Sportmediaset la sconfitta subita oggi dai bianconeri a San Siro che vale l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Sconfitta che fa male? Assolutamente sì. Quando si perdono queste partite e si perde la possibilità di giocare una finale fa male. In questa partita abbiamo iniziato col freno a mano tirato, poi abbiamo preso un gol evitabile e non siamo riusciti a rimetterla in piedi. Dobbiamo voltare pagina e dare tutti qualcosa in più in questo finale".

Come mai avete faticato a creare? Merito dell'Inter o demerito vostro?

"Noi dovevamo fare meglio con la palla, l'Inter all'inizio soprattutto ci ha dato una pressione forte e molto spesso siamo stati costretti a giocare palla lunga e con Chiesa come riferimento fai fatica. Noi come squadra e come carattere dovevamo interpretare meglio la gara".

Cosa è successo nel momento del cambio?

"Non stavo discutendo, iniziavo ad avere dei cambi e chiedevo di cambiarmi al prossimo slot. Forse hanno capito che volessi uscire subito, ma non è assolutamente un problema la sostituzione".

Oggi squadra troppo molle.

"In queste partite serve quell'elettricità che si respira nello spogliatoio e in campo, mancava qualcosa soprattutto nei minuti iniziali. Non abbiamo costruito granché poi, qualcuno di noi forse era più stanco ma non bisogna attaccarsi agli alibi. Queste partite con Inter, Milan ecc. vanno giocate con più carattere e aggressività. Oggi per gran parte della partita ci è mancato".