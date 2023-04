Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha commentato l'eliminazione contro l'Inter a Sky Sport: "Sicuramente a livello personale sono contento di essere rientrato da titolare con la squadra, ovvio che con una vittoria sarebbe stato bello. La prima parte della gara non l'abbiamo approcciata bene, facevamo fatica a trovare linee e di passaggio e idee di gioco. Abbiamo preso un gol evitabile, poi non siamo riusciti a mettere in difficoltà un'Inter che si è difesa bene, ma ci abbiamo messo anche del nostro. Trovare alibi non è mai bello e non è giusto perché le partite vanno giocate per 95'.

Aver speso tanto domenica contro il Napoli ci ha tolto energie fisiche e mentali che abbiamo pagato stasera. Ora c'è da voltare pagina, pensando al campionato e recuperare i punti di distacco dalla Lazio per chiudere almeno secondi o terzi. L'Europa League è una grande occasione per dare un'impronta diversa a questa stagione. Il cambio? Sono cose che capitano, è tutto finito lì, nessun problema".