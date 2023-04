Federico Chiesa è a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di domani sera contro l'Inter. L'annuncio arriva dal tecnico bianconero nel corso della conferenza stampa della vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia: "L'unico controllo che ha fatto è stato in Austria, domani sarà a disposizione e verrà in panchina. Alex Sandro invece difficilmente sarà della partita pur stando meglio".

A proposito dell'avversaria di domani, il tecnico livornese predica attenzione: "L'Inter viene da tre sconfitte consecutive, sarà un'avversaria pericolosa e quindi dovremo stare attenti. Simone Inzaghi specializzato nelle Coppe? Penso che stia facendo un ottimo lavoro all'Inter; con la Lazio ha vinto tanto, in nerazzurro ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. L'Inter comunque è forte, non sta attraversando un periodo buono per quel che riguarda i risultati perché sabato ha fatto una bella partita. Domani per noi può essere una partita più complicata rispetto a quanto poteva essere quella di Milano".