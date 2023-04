Nel corso della conferenza stampa a seguito della vittoria per 1-0 sul Verona il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si è soffermato anche sulle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter: "Noi favoriti? Assolutamente no, non siamo favoriti: è 50 e 50. L’Inter è una squadra forte, con esperienza e tecnica, la Coppa Italia ha una storia a sé. Dobbiamo fare due grandi partite ed essere un pizzico fortunati per andare in finale".