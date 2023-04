Delusione per la Juventus, oggi eliminata dall'Inter in Coppa Italia. Ai microfoni di Mediaset è il tecnico bianconero Massimiliano Allegri a commentare l'1-0 nerazzurro di San Siro: "Abbiamo fatto un primo tempo abbastanza addormentati contro un'Inter che è una squadra molto fisica. Siamo usciti e non siamo riusciti ad andare in finale di Coppa Italia. Il -15 incide? Bisogna ricaricare le energie perché ci aspetta un finale di campionato, un terzo posto da difendere e un secondo alla portata. Dobbiamo tenere lontani la Roma e l'Inter".

Come mai Danilo fuori?

"È quello che ha giocato più di tutti ed era diffidato. Credo che Bonucci abbia fatto una buona partita, sicuramente dovevamo fare meglio in fase offensiva. Vincere a Milano non era semplice, ma ci abbiamo provato fino in fondo. Serve la cattiveria per andarsi a prendere i risultati".

Nella fase offensiva la Juve ancora non riesce ad essere pericolosa.

"Dispiace perché per 70' abbiamo fatto una buona partita contro un'Inter forte, lo ha dimostrato ed è in semifinale di Champions. Dispiace non essere in finale di Coppa Italia, bisogna stare attenti perché domenica col Napoli abbiamo preso un gol da polli, la partita dell'andata contro l'Inter l'abbiamo vista tutti. Bisogna essere attenti perché alla fine le cose tornano".

Il cambio Kostic-Milik?

"Ho cambiato perché quando loro erano bassi era difficile, quindi era normale che servisse più presenza in area. Milik veniva da un periodo di assenza e c'era bisogno di farlo recuperare. Ero convinto che Chiesa avrebbe fatto bene da centravanti, bisogna avere coraggio e aprire gli alettoni, spalle larghe e andare avanti perché in campionato abbiamo Roma e Milan a tre punti e la Lazio due avanti".