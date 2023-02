"Siamo contenti, soddisfati, è stato un bel match, il rosso all'inizio ci ha aiutati chiaramente. Siamo la Juventus, dobbiamo imporre il nostro gioco ed è quello che abbiamo fatto" ha detto Adrien Rabiot a margine della partita di questo pomeriggio contro il Nantes, gara vinta per 3-0 dalla squadra di Allegri.

L'Europa League è un vostro obiettivo?

"Ci sono degli obiettivi, con l'Inter in Coppa Italia non sarà facile. L'Europa League fa parte dei nostri obiettivi, ci sono però altre grandi squadre in questa competizione ma siamo la Juventus e dobbiamo puntare alla Juventus".