Paolo Montero, tecnico della Juventus Primavera, è ovviamente soddisfatto per il punto strappato dai suoi ragazzi sul campo dell'Inter capolista, acciuffata sul 2-2 a due minuti dal 90esimo: "Penso che il pareggio ottenuto sia meritato per lo sforzo messo in campo dai ragazzi, per come abbiamo interpretato la partita contro, a mio giudizio, la migliore squadra del campionato - le parole dell'uruguaiano ai canali ufficiali del club bianconero -. Noi continuiamo il nostro percorso di crescita e questo match ci lascia tanti spunti positivi, soprattutto come ho già detto per come è stato interpretato questo match. Noi continueremo a lavorare per provare, fino alla fine, a raggiungere il nostro obiettivo che è la qualificazione ai play-off".