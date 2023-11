Reduce da un problemino che lo ha costretto all'abbandono anzitempo del ritiro della Nazionale statunitense, il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, intervistato da Sky Sport, ha rassicurato i tifosi bianconeri circa il suo stato di forma in vista della partita contro l'Inter: "Sto bene, sì. Ho avuto qualche problema nelle ultime quattro settimane, da dopo la partita contro il Torino. Ma d'altra parte un po' tutti i giocatori della squadra hanno avuto qualche fastidio. Alla fine però dobbiamo fare il nostro lavoro, essere preparati e sacrificare tutto per vincere le partite. Daremo sempre il massimo per fare sempre risultato".

Sul derby d'Italia.

"E' davvero una gara importante. C'è da dire che qua in Italia tutte le partite sono molto competitive, e ancora di più la partita contro l'Inter, quest'anno ancora di più vista la classifica e dato che la Serie A è la competizione più importante che giochiamo. Sarà una sfida affascinante. Se riusciremo a vincere questa partita, se riusciremo a prendere i tre punti, torneremo in testa alla classifica. Ma il punto è che anche tutte le altre partite dopo saranno fondamentali. Perché se vai in testa dopo devi restare al comando. La Juventus è pronta a questa sfida, per provare a vincere".



La Juve può puntare allo scudetto battendo l'Inter?

"E' presto per dirlo in questo momento della stagione, potrebbe essere l'occasione per mettere di nuovo nel mirino l'opportunità di riportare lo Scudetto a Torino. Sarebbe bello....".