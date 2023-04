"Ci vuole equilibrio, queste gare si risolvono sempre curando i minimi dettagli. Serviranno intensità e concentrazione. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita, ad avere intensità da subito per portare a casa la vittoria". Così Manuel Locatelli, a Sportmediaset, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juve-Inter di Coppa Italia.

Come siete riusciti a isolarvi dalle vicende extra-campo?

"Pensiamo solo al campo, al nostro lavoro perché siamo pagati per questo. Dobbiamo sudare per questa maglia".