Juve, l’Inter dopo lo Zenit. Allegri: “Importante avere sempre questo spirito”

Il tecnico bianconero prima dello Zenit: "Rispetto all'inizio della stagione, è cambiata la condizione. Poi gli episodi ora girano dalla nostra parte"

Reduce da quattro vittorie consecutive, la Juve vola in Russia per sfruttare il match point qualificazione contro lo Zenit. "L'importante è venire via da laggiù con un risultato positivo, possibilmente una vittoria. Questo non ci garantirebbe il passaggio del turno ma aumenterebbe le nostre chance", ha spiegato Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, a Mediaset Infinity.