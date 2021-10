Juve, Dybala: “Per come si era messa, un punto molto importante”

L'argentino bianconero commenta a DAZN l'1-1 del Meazza contro l'Inter

"Un punto importante per come si era messa. Siamo la Juve, giochiamo per vincere, ma oggi abbiamo affrontato un avversario che gioca molto bene". Così Paulo Dybala a DAZN dopo l'1-1 del Meazza contro l'Inter. "Certamente dobbiamo migliorare la fase offensiva, un gol non può sempre bastare. Poi se possiamo vincere ancora 1-0 va bene. Cosa vuol dire il gol per me? Importanza grande, voglio sempre aiutare i compagni e stare fuori non mi piace, ultimamente ho avuto tanti infortuni. Il rinnovo? Dopo tanti anni qui, imparando dai leader, si cresce e si cerca di aiutare i più giovani. Provo a dare il meglio".