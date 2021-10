Juve, De Ligt: “Inter squadra molto forte, domenica sarà una gara importante”

Il difensore olandese a Mediaset Infinity: "Siamo vicini in classifica, abbiamo bisogno di recuperare per essere pronti"

"Domenica sera c'è una gara molto importante, un gran derby d'Italia contro un'Inter molto forte. Siamo vicini in classifica, noi abbiamo bisogno di recuperare per essere pronti". Lo ha detto Matthijs de Ligt, difensore della Juve, parlando ai colleghi di Mediaset Infinity a margine della vittoria conquistata in terra russa dai bianconeri a spese dello Zenit San Pietroburgo.