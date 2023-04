Dopo Allegri, è Danilo il tesserato bianconero a commentare Juve-Inter 1-1, partendo dalla rissa finale: " Lukaku ha segnato, ha zittito la nostra curva e l'arbitro l'ha ammonito e poi espulso correttamente - le parole del brasiliano a Mediaset -. Parliamo di una semifinale di Coppa Italia, non una partita normale, dove c'è rivalità. Il rispetto deve stare al primo posto, ma è normale che succedano queste cose. Non possiamo permetterci di sprecare energie su queste cose, ora vogliamo la finale e abbiamo 90' per prendercela".

Hai parlato con Bremer dopo l'errore?

"Lo sa che l'ha presa di mano, fa parte del percorso di un ragazzo giovane che deve imparare tante cose. Noi siamo al suo fianco, si perde di squadra".

Io fossi in te parlerei con Cuadrado per dirgli perché ha agito così.

"Cuadrado ha quasi 35 anni, c'era una rissa con 30 persone coinvolte e non posso essere io responsabile per lui. Ci parleremo, è una cosa interna".