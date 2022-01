Juve, Chiesa out con l’Inter: visita di un’ora, si teme per il crociato

Gli esami strumentali chiariranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero

Giornata di attesa in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di Federico Chiesa, che ieri ha terminato anzitempo il match dell'Olimpico a causa di una distorsione al ginocchio sinistro. L'attaccante bianconero oggi si è presentato al J-Medical per la visita con le stampelle e un vistoso tutore sull'articolazione dolorante. Dopo un'ora circa, Chiesa è uscito dai locali della società bianconera e ora si attende l'esito degli esami strumentali: il timore riguarda il legamento crociato anteriore. Certamente, com'è chiaro già da ieri, Chiesa salterà la Supercoppa di mercoledì contro l'Inter.