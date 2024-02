Gleison Bremer non ha visto una gran differenza tra Inter e Juve ieri sera, in un derby d'Italia che, a suo giudizio, è stato indirizzato sui binari nerazzurri dall'autogol di Federico Gatti: "Dispiace perché eravamo in partita e ci abbiamo provato fino all’ultimo minuto. Partita decisa da un episodio. Continueremo a lavorare e dare tutto per questa maglia", il messaggio scritto dal difensore centrale brasiliano sul suo profilo Instagram.