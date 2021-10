Juve, Arrivabene: “Inter-Juventus a San Siro è una grande emozione”

Le parole a DAZN del dirigente juventino prima del Derby d'Italia

"Tra San Siro, la Scala del calcio, e la F1 sono due cose diverse. Ma sempre una grande emozione". Lo dice Maurizio Arrivabene, dirigente bianconero, a DAZN. "La mentalità vincente? Questa società la conosco da tempo e, come sempre, bisogna scindere la passione e una gestione più manageriale. E non trascurerei la voglia e la determinazione di vincere - dice l'ex Ferrari -. Cosa significa per me questa sfida? Innanzi tutto è un privilegio essere qui. E faccio i complimenti a DAZN per lo sforzo che state facendo per trasmettere il calcio vista la situazione che stiamo vivendo. Quando si guarda al futuro ci sono sempre problemi, ma si deve guardare avanti e non mollare. Su San Siro, ripeto: l'emozione c'è, ma poi il campo è sempre verde e le porte sono le stesse ovunque. Bisogna non prendere gol e farne".