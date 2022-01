Juve, Arrivabene: “Inter forte, ma noi ce la giochiamo. Peccato per le assenze”

Le considerazioni dell'a.d. bianconero a pochi minuti dall'inizio della Supercoppa italiana

"Su una gara secca, come detto da Chiellini e da Allegri, te la giochi. Chiaro che senza gli squalificati sarebbe stata una partita diversa, ma è inutile recriminare. Oggi siamo qui alla Scala del Calcio, contro una squadra forte, e ce la giochiamo tutta, senza pensare a chi non c'è". Così a Mediaset l'a.d. bianconero Maurizio Arrivabene .

"C'è la tendenza a far diventare cattive notizie le buone notizie: lui è vaccinato e non ha fatto altro che seguire i protocolli. Per noi della Juve la parola d'ordine è 'vaccinarsi'".